Двух потерявшихся на Эльбрусе москвичей нашли спасатели

Спасатели нашли двух туристов из Москвы, потерявшихся на Эльбрусе.

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«Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра «Лидер» МЧС России спустили мужчин на высоту 3800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались», – сообщается в телеграм-канале МЧС.

На высоте 5000 метров туристов застал снегопад, из-за плохой видимости самостоятельно вернуться они не могли, уточнили в МЧС.

В марте двое альпинистов из Якутска, совершавших восхождение на Эльбрус, попросили о помощи на высоте 5,5 тысячи метров. Один из них получил травму ноги и не мог продолжить восхождение. Спасатели нашли альпинистов и эвакуировали их на высоту 3750 метров в район станции Гара-Баши.