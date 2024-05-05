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Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика

Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на попутчика и нанёс ему удары ножом.

Пассажир напал с ножом на попутчика в поезде из Москвы
© RT на русском

Об этом сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР.

«В момент следования состава в границах Пермского края подозреваемый, используя в качестве орудия преступления нож, нанёс им около десяти ударов в различные части тела 25-летнему жителю Красноярского края», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее уголовное дело возбудили после нападения боевиков на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии.

Происшествия
Следственный комитет
Карачаево-Черкесская Республика
Москва
Владивосток
Пермь
Громкие уголовные дела
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