Машина взорвалась на заправке в российском регионе

Легковой автомобиль взорвался на заправочной станции в Кабардино-Балкарии, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в результате происшествия пострадали три человека. Их доставили в больницу Нальчика. Причины взрыва неизвестны.

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ЧП случилось на ГЗС «Премиум» около поселка Урвань. В один момент произошел сильный хлопок. Машину ВАЗ-2109 сильно повредило, после чего она загорелась.

Ранее в Ярославле загорелся мужчина, который наносил дорожную разметку. Инцидент произошел на улице Калинина после пожара, который случился в автомобиле. Стоящий рядом рабочий получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации.

В подмосковных Химках ранее произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал фасад здания, также были разрушены оконные рамы. По предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться холодильник, кондиционер или газовый баллон, используемый при работе с натяжными потолками. Местные жители рассказали, что услышали хлопок, после которого увидели лопнувшую стену. При этом эвакуация граждан из многоэтажного здания не проводилась.