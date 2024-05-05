Завод оборонного концерна Diehl в Берлине горит уже третьи сутки

Завод оборонного концерна Diehl в Берлине не смогли потушить даже на третий день. Об этом пишет Tagesshau.

Сообщается, что здание будет полностью снесено в понедельник, 6 мая. По словам пожарных, в нем сгорит все, что может сгореть.

В субботу пожарные начали снос цеха, чтобы добраться до очагов возгорания, которые периодически возникали в труднодоступных секциях. При этом население просили держать окна закрытыми из-за вырабатывающихся в результате возгорания токсичных соединений. На заводе хранились серная кислота и цианид меди.

BZ-Berlin: пожар на заводе Diehl начался на закрытой и охраняемой территории

Пожар в четырехэтажном здании возник утром 3 мая. Вскоре стало известно, что пожар не коснулся производства систем ПВО IRIS-T. Согласно информации представителя концерна, пожар случился на заводе, не относящемся к сектору вооружений, которые производит Diehl. Цех в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности.