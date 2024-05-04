В российском городе подросток выстрелил в пенсионерку из игрушечного пистолета

В Санкт-Петербурге в автобусе подросток выстрелил из игрушечного пистолета в сторону пенсионерки из-за ее замечания. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

© Unsplash

Инцидент произошел 3 мая в городском автобусе. Группа подростков в черных и серых масках оскорбляла пассажиров и нецензурно выражалась. В этот момент пенсионерка сделала молодым людям замечание. Тогда один из хулиганов достал зеленый пистолет с белыми пульками и выстрелил в ее сторону. Пулька попала в ограждение автобуса. После этого дебоширы вышли на остановке Ленинского проспекта. Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой привлечь несовершеннолетнего дебошира к ответственности.

По данному происшествию проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом.