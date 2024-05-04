В МЧС прокомментировали крупный пожар в Крыму

В селе Белоглинка на окраине Симферополя загорелся одноэтажный склад. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Данных о пострадавших нет, пишет МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что в Крыму несколько дней стоит сухая, очень ветреная погода. Порывы достигают 20-25 метров в секунду, что мешает работе спасателей.

В ведомстве пояснили, что на месте работают 60 специалистов и 14 единиц специальной техники.

Причина пожара пока неизвестна.

В МЧС уточнили позже, что пожар удалось локализовать. В село, уточнили в ведомстве, постоянно прибывает новая техника. По состоянию на 18:25 мск в тушении были задействованы уже 72 специалиста и 21 единица техники.