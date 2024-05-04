Пассажир поезда «Москва - Владивосток» 10 раз ударил ножом попутчика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 3 мая, на перегоне от железнодорожной станции Верещагино до станции Чайковская, расположенных в границах Пермского края. По предварительным данным, мотивом преступления стал конфликт, который возник между мужчинами незадолго до нападения.

Пассажир поезда, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, захотел покинуть вагон во время движения и попытался отнять ключи у проводницы. Потерпевший пресек действия подозреваемого.

В ведомстве пояснили, что 26-летний нападавший нанес 25-летнему оппоненту около 10 ударов ножом в различные части тела. Пассажиры обезвредили злоумышленника и на следующей станции передали сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадавший госпитализирован, его жизни не угрожает опасность. Врачи провели ряд операций.

Правоохранители в результате осмотра места происшествия изъяли все необходимые образцы, по ним назначен ряд криминалистических экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемому избрана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.