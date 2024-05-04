На Эльбрусе потерялись два туриста из Москвы

Спасатели уже приступили к их поиску на высоте 5 тысяч метров, сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесии.

Отмечается, что группа не была зарегистрирована.

Накануне путешественники из ЛНР, которые тоже поднимались на Эльбрус, сообщили, что сделали привал из-за резкого ухудшения погоды. На высоте 4 400 метров они столкнулись с метелью и плохой видимостью. Продолжить восхождение альпинисты планируют, когда погода наладится. По прогнозам синоптиков, это должно произойти 5-6 мая.