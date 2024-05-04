В Молдавии по запросу России задержали помощника украинского депутата

В аэропорту Кишинева по запросу из России был задержан Эрол Велиев, помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева. Об этом глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

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По его словам, после задержания Велиева отвели в одно из помещений в здании аэропорта для беседы с молдавскими правоохранителями. При этом Чубаров выразил обеспокоенность в связи с тем, что помощник депутата является «одним из многих крымских татар, внесенных Россией в список террористов, подлежащих аресту». Позднее он добавил, что Велиева отпустили.

В 2018 году сообщалось, что ФСБ раскрыла экстремистскую группу, созданную Велиевым по указанию находящегося в розыске Чубарова. По данным ведомства, в январе 2018 года участники группировки подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева и планировали совершение иных преступлений «для устрашения пророссийски настроенных крымских татар».