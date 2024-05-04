В Крыму локализовали крупный пожар на складе

Пожарным удалось локализовать крупный пожар на складе в районе поселка Белоглинка на окраине крымской столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

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Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров. Сейчас с огнем борются 72 человека и 21 единица техники.

Огонь на складе в районе поселка Белоглинка вспыхнул сегодня во второй половине дня. Очаг находится на окраине крымской столицы, неподалеку расположена промышленная зона, где сосредоточено множество монтажных площадок различных структур.

24 апреля поблизости уже тушили пожар на подъездных железнодорожных путях. Тогда пламя охватило одну железнодорожную цистерну, спасателям удалось не допустить перекидывания огня на другие цистерны. При пожаре погиб один человек, еще трое получили травмы и ожоги. Причиной происшествия назвали технологические нарушения при производстве работ.