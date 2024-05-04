МВД России объявило в розыск командующего ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

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"Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

По какой статье ведется розыск в базе не уточняется.

11 февраля указом президента Украины Владимира Зеленского Павлюк был назначен на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. С февраля 2023 года по февраль 2024 года он был первым заместителем министра обороны Украины. В отношении Павлюка СК возбудил уголовное дело после того, как он отдавал приказы блокировать гуманитарные коридоры и использовать мирных граждан в качестве живого щита в Мариуполе.