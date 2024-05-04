Губернатор Гладков сообщил о взрыве в Белгороде

В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек
В Белгороде произошел взрыв, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. Он уточнил, что угрозы их жизни нет.
Гладков заметил, что у одной из пострадавших женщин — закрытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение щеки. Вторую госпитализировали с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой. У третьей — закрытая черепно-мозговая травма.
Кроме того, в больницу №2 были направлены мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой и мужчина с ранением бёдер, осколочным ранением кисти.
Губернатор пояснил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Названо количество сбитых за неделю американских ракет АТАCМS
По его данным, повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях. Кроме того, пострадали 10 транспортных средств. На местах работают оперативные службы.