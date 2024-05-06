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Поезд насмерть сбил двух мужчин на Лосиноостровской станции МЖД

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин на Лосиноостровской станции Московской железной дороги.

Поезд насмерть сбил двух мужчин на станции МЖД
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Северным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту смертельного травмирования двоих мужчин проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, утром 5 мая двое мужчин переходили железнодорожные пути в районе железнодорожной станции Лосиноостровская вне зоны пешеходного перехода и были сбиты поездом сообщением Москва - Кострома. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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