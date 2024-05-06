Поезд насмерть сбил двух мужчин на станции МЖД

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин на Лосиноостровской станции Московской железной дороги.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Северным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту смертельного травмирования двоих мужчин проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, утром 5 мая двое мужчин переходили железнодорожные пути в районе железнодорожной станции Лосиноостровская вне зоны пешеходного перехода и были сбиты поездом сообщением Москва - Кострома. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.