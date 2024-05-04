Восьмиклассник растлил 13-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге 14-летний подросток растлил 13-летнюю девочку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, восьмиклассник совершил развратные действия без применения насилия в отношении ребенка. Школьника задержали, но арестовывать не стали в связи с тем, что он несовершеннолетний. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До это в Москве вынесли приговор в отношении 43-летнего мужчины, который совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Следствие установило, что преступник, зарегистрировавшись в соцсети под псевдонимом, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Он обсуждал со школьницей откровенные темы, а также предлагал ребенку «принять участие в сексуальных действиях» за вознаграждение. Аналогичное общение мужчина вел еще с семью несовершеннолетними.

Ранее житель Архангельска получил 11 лет колонии за растление двух сестер.