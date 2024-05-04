Десятки тысяч людей остались без света из-за снегопада в российском регионе

Из-за снега в Свердловской области произошли аварии на линиях электропередачи, в результате чего около 74 тысяч жителей в 24 населенных пунктах остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Света нет в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО, Новоуральск, Сысерть, и поселок Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга.

В некоторых населенных пунктах также приостановлено водоснабжение и отопление. Прокуратура Свердловской области контролирует процесс восстановления коммунальных ресурсов для жителей региона и примет меры прокурорского реагирования при необходимости. Компания «Россети Урал» привлекла свыше 67 аварийно-восстановительных бригад и 69 единиц спецтехники для ликвидации последствий снегопада в регионе.

Сообщалось, что администрация Ревдинского городского округа в свою очередь предупредила жителей, что в ближайшие сутки температура в районе может опустится до минус четырех градусов, при этом холодную погоду будет сопровождать мокрый дождь и снег. В городе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.

Ранее в Уральском гидрометцентре предупредили, что сильные метели и обильный снегопад ожидаются на юге Свердловской и севере Челябинской областей 4 мая. В некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках.