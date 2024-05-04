В Севастополе воспитательница детского сада накричала на плачущего ребенка и дала ему пощечину. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Севастополь. Северная сторона».

На кадрах с места инцидента видно, как женщина с силой усаживает ребенка на скамейку, кричит на него, а затем дает пощечину. При этом малолетний плачет. Через некоторое время воспитательница снова подходит и нависает над ним, а мальчик отклоняется от педагога.

Сообщается, что на текущий момент воспитательницу отстранили от работы. По данным RT, СУ СК России по региону и прокуратура начали проверку по факту инцидента.

Исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос в Telegram-канале отметил, что подобное поведение педагога недопустимо. Он поручил провести служебную проверку.

Ранее в Кемерове встали на защиту воспитательницы детсада, которая заклеивала детям рты скотчем.