Пассажирский поезд застрял на полпути в Екатеринбург из-за снега

Пассажирский поезд «Орлан», следовавший из Челябинска в Екатеринбург, застрял на полпути из-за снегопада, рассказали очевидцы порталу 74.RU. По их словам, это произошло из-за обрыва контактной сети.

Отмечается, что вагоны простояли на станции Полевской из-за непогоды около 30-40 минут. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее стало известно, что мощный снегопад накрыл Свердловскую область. Из-за осадков в регионе случились сбои электроэнергии. Речь идет о Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах Екатеринбурга. Линии электропередачи были повреждены упавшими заснеженными деревьями и налипшим мокрым снегом. Ожидается, что в ближайшие сутки температура в регионе может опуститься до минус 4 градусов.

Более 50 специалистов «Россети Урал» и два десятка единиц спецтехники пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада в регионе. Их работа осложняется обильными осадками, из-за чего рабочим приходится расчищать себе путь.

В Уральском гидрометцентре предупреждали, что сильные метели и обильный снегопад ожидаются на юге Свердловской и севере Челябинской областей 4 мая. В некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в небольших реках.