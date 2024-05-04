В Сети обсуждают загадочное сообщение Бишимбаеву в день убийства его жены

Пользователи соцсетей обсуждают загадочное сообщение, которое блогер Гульнара Насырбекова написала экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву в день убийства его супруги Салтанат Нукеновой, обратил внимание портал «Курсив». Комментаторы пришли к выводу, что оставленная блогером фраза могла быть кодом, и заподозрили ее в соучастии.

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Судья Айжан Кульбаева во время заседания зачитала переписку Бишимбаева и Насырбековой, которые договорились встретиться накануне смерти Нукеновой. Блогер оставила экс-чиновнику сообщение: «Кстати, ты пахнешь розами». Насырбекова на заседании уверяла, что «перепутала контакты и отправила этот текст по ошибке». Но пользователи соцсетей сочли ее показания неправдоподобными. Им показалось, что блогер во время допроса волновалась и путалась в показаниях.

В комментариях под роликами о деле Нукеновой пользователи стали спорить о смысле сообщения. Так, комментаторы предположили, что эта фраза была кодовой. Согласно Кембриджскому словарю, фраза «Ты пахнешь розами» является идиомой, которую используют, чтобы оправдать кого-либо. Дословно ее значение такое: «Заставить поверить в вашу честность после сложной, неприятной ситуации, которая могла выставить вас плохим или нечестным».

17 апреля адвокаты экс-министра попросили суд допросить Насырбекову. Бишимбаев виделся с блогером в ресторане BAU 9 ноября, пока его гражданская жена умирала в одной из ВИП-кабинок. По версии Бишимбаева, встреча якобы была организована заранее самой Салтанат, чтобы обсудить рекламное продвижение ресторана.

Но родственники погибшей девушки в декабре 2023 года озвучили другую версию. Ее дядя Кайрат Нукенов заявил журналистам, что Бишимбаев пытался хладнокровно скрыть убийство, пригласив для этого в ресторан женщину, похожую на его племянницу. Там он уговаривал Насырбекову надеть одежду и украшения убитой, попасть под камеры и покинуть ресторан. Когда это не удалось сделать, он попросил персонал удалить записи с камер наблюдения. Официального подтверждения его слов пока нет.