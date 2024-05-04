Суд арестовал земельные участки подозреваемых в хищениях у Минобороны

Ведомство выделило 2 млрд руб. на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов для мобилизованных. После их получения выяснилось, что закупленная руководством «ГК «Пикет» защита не соответствуют требованиям. СК установил, что управленцы компании на вырученные деньги купили акции и доли разных компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевели средства на десятки частных счетов. Всю сумму признали похищенной.

Гендиректору «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко планируют предъявить обвинение по статье об отмывании денежных средств. Они арестованы, пишет «Коммерсантъ».