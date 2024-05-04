Вышел окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

В комитете отметили, что в результате дополнительных мероприятий и значительного объема работ, проведенных МАК с мая 2023 года, проект окончательного отчета был дополнен и к настоящему времени рассмотрен всеми членами комиссии.

«При этом членом комиссии от ПАО "Аэрофлот" проект подписан с особым мнением», — уточняется в сообщении.

В соответствии с правилами, подготовленный отчет будет направлен зарубежным сторонам, принимавшим участие в расследовании: Франции, Германии и США.