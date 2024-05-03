Арестованный в США россиянин Винник признал вину

Он заключил сделку с прокуратурой. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.

В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В начале августа 2022-го россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем этапирован в США. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 млн рублей.

В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую было отмыто 4 миллиарда долларов.