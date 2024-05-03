Полиция приостановила тушение огня на заводе Diehl в Берлине

Тушение огня на заводе Diehl в Берлине было решено прервать из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

Завод, о котором идет речь, занимается производством систем ПВО для Украины. В связи с пожаром на предприятии жителям Берлина разослали предупреждение о ядовитом дыме и рекомендовали избегать и объезжать этот район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

К 21:00 по московскому времени пожарные не смогли потушить возгорание, там оставалось еще много непотушенных очагов, однако им пришлось прервать работу.

«Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения», — сказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.

По его словам, для предотвращения попадания токсичной жижи в близлежащий канал Тельтов, пожарные построили большие заграждения из мешков с песком, а воду от тушения откачивает и утилизирует специализированная компания.

Что известно о пожаре на металлозаводе в Берлине

Причина пожара пока не установлена, но известно, что возгорание произошло в помещении для растений на втором этаже.