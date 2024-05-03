В Дагестане приостановили работу более 400 АЗС

Деятельность 437 автозаправочных станций была приостановлена в Дагестане из-за выявленных нарушений в ходе проверок, которые были организованы после трагедии на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Проведенный ранее анализ показал, что подавляющее большинство обследованных АЗС в Дагестане не соответствует требованиям безопасности. Работа проводилась после трагического происшествия 14 августа прошлого года. 437 исковых заявлений о приостановлении деятельности АЗС было рассмотрено и удовлетворено. Их деятельность была прекращена до устранения выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

Итоги проверки сообщили в ходе заседания Совбеза Дагестана под руководством главы региона Сергея Меликова. Руководитель субъекта поручил провести комплексные проверки АЗС на предмет выявленных нарушений под руководством глав муниципалитетов региона до 1 июля.

14 августа 2023 года произошел взрыв напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 37 человек, 119 пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.