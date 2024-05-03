Пытавшемуся бросить кота в полицейских в метро Москвы грозит арест до 15 суток
Административный арест или штраф грозит мужчине за неадекватное поведение в метро Москвы, когда он оскорблял других пассажиров и пытался кинуть в полицейских своего кота. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел 2 мая. Две пассажирки, которые ехали в вагоне Калужско-Рижской ветки столичного метрополитена, заметили гражданина с котом на поводке. Отношение мужчины к животному они посчитали жестоким, сделали ему замечание, в ответ на что тот стал вести себя неадекватно и оскорблять их. На станции ВДНХ, где вышел данный гражданин, москвички обратились к сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при общении с полицейскими мужчина также продолжил вести себя агрессивно и даже попытался кинуть в них своего кота.
"В отношении нарушителя общественного порядка был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - добавил представитель правоохранительных органов, отметив, что теперь мужчине может грозить административный арест до 15 суток или штраф.