Скрипку Страдивари пытались вывезти с Украины в Польшу
Скрипку работы итальянского мастера конца XVII - начала XVIII века Антонио Страдивари пытались вывезти с Украины в Польшу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки Antonius Stradivarius 1713 года производства. Музыкальный инструмент обзорная группа нашла в багажном отделении автомобиля, направлявшегося в Польшу. Вещь изъяли и передали на экспертизу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.