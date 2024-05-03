Российские подростки сожгли Библию и сняли свои действия на видео

В Ставропольском крае трех молодых людей, которые сожгли книгу «Новый завет» и записали это на камеру, установили и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю. Газета.Ru

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения, добавили в ведомстве. Москва24

Отмечается, что им грозит до пяти лет колонии. News.ru