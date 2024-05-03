Здание завода Diehl в Берлине частично обрушилось

Здание оборонно-промышленного концерна Diehl Group в Берлине, на котором ранее возник крупный пожар, частично обрушилось. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что четыре этажа завода полностью выгорели, а часть здания обрушилась. В данный момент территория предприятия оцеплена полицией, на место выехали дополнительные бригады спасателей. При этом над тушением завода уже работают порядка 130 сотрудников спасательной службы.

Названы опасные последствия пожара на заводе в Берлине

Как рассказал представитель берлинской пожарной службы, ситуация с тушением возгорания постепенно улучшается, однако пламя еще не удалось взять под контроль. Он также добавил, что в воздухе около места происшествия зафиксировано наличие вредных веществ.

«Пока полностью взять под контроль (пламя — прим. ред.) еще не удалось, но мы постепенно движемся к этому. Ситуация улучшается», — заявил он.

Завод Diehl расположен в берлинском округе Лихтерфельд. Ранее на территории предприятия вспыхнул сильный пожар — в СМИ появилась информация, что в одном из горящих зданий могли находиться химикаты, что может означать потенциальную угрозу для местных жителей.