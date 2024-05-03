В Крыму трое военных пропали в море

Трое военных-срочников из Северной Осетии и Дагестана пропали в Крыму после выхода на лодке в море, их ищут. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, пропавшие военные вышли в открытое море на резиновой весельной лодке 30 апреля. При этом в этот день на полуострове дул сильный ветер, но их это не остановило.

«По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали», — написал Меняйло.

Он указал, что администрация Северной Осетии уже связалась с военной прокуратурой и оказывает всю возможную помощь в поисках пропавших солдат. Меняйло пожелал родителям и родным военных «сил и терпения», пообещав приложить все усилия, чтобы установить их местонахождение.