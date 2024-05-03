Молодой актер умер при загадочных обстоятельствах в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер 29-летний российский актер Данила Гребнев. Его тело нашли в квартире.

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В Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах умер 29-летний российский актер Данила Гребнев.

Стало известно, что тело артиста нашли в квартире спустя сутки после смерти.

Уточняется, что Данила не явился на спектакль, и его обеспокоенные коллеги вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело мужчины.

Кроме театральной деятельности Гребнев занимался музыкой, поэзией и философией, передает "МК".

Причина и все обстоятельства смерти молодого артиста выясняются.