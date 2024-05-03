Молодой актер умер при загадочных обстоятельствах в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер 29-летний российский актер Данила Гребнев. Его тело нашли в квартире.
В Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах умер 29-летний российский актер Данила Гребнев.
Стало известно, что тело артиста нашли в квартире спустя сутки после смерти.
Уточняется, что Данила не явился на спектакль, и его обеспокоенные коллеги вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру и обнаружили тело мужчины.
Кроме театральной деятельности Гребнев занимался музыкой, поэзией и философией, передает "МК".
Причина и все обстоятельства смерти молодого артиста выясняются.