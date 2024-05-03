Названы опасные последствия пожара на заводе в Берлине

Из-за пожара на заводе компании Diehl в Берлине может образовать ядовитая синильная кислота. Опасных последствия происшествия назвала газета Berliner Zeitung.

По данным издания, на горящем заводе металлоконструкций в районе Лихтерфельде есть серная кислота и цианистая медь. Власти оповестили граждан об опасности с помощью СМС. Горожанам рекомендовали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Власти также обнародовали карту с предполагаемой зоной распространения ядовитого дыма — красным отмечена вся западная часть столицы Германии.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе вспыхнул утром на втором этаже здания. По предварительным оценкам, огонь затронул две тысячи квадратных метров.