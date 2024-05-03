Суд арестовал мужчину, напавшего на девятилетнюю школьницу в Люберцах

Суд заключил под стражу на месяц мужчину, ударившего по голове девятилетнюю школьницу в Люберцах. Об этом в пятницу, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

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По ее словам, на суде иностранный гражданин отказался давать показания и согласился с арестом. Его заключили под стражу до 1 июня. Также сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина находился на территории РФ незаконно, подделав документы.

— Материалы будут направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов, — подытожила Короткова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 мая. Проходя мимо школьников во дворе ЖК «Томилино Парк», мужчина ударил девятилетнюю девочку по голове. В этот же день злоумышленника задержали.