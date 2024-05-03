Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе

Самолет авиакомпании American Airlines подал сигнал бедствия в небе над США. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент случился с летевшим из Вашингтона в Кей-Уэст лайнером в среду, 1 мая. После взлета экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия MAYDAY, который используется в ситуациях, представляющих непосредственную угрозу жизни людей.

По данным источника, из-за столкновения самолета с птицей произошел отказ управления закрылками. В момент происшествия на борту лайнера находились 69 пассажиров.

Отмечается, что пилоты прекратили набор высоты и решили уйти на запасной аэродром. В результате самолет приземлился в аэропорту Балтимора. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что бортпроводник российской авиакомпании потерял сознание во время полета. Непредвиденная ситуация произошла в Airbus A320 neo, следовавшем из Томска в Москву, в среду, 1 мая.