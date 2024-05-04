В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

В Крыму идут поиски троих солдат-срочников, которые вышли в открытое море на лодке и пропали. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Солдаты, двое из Северной Осетии и один из Дагестана, 30 апреля вышли на резиновой весельной лодке в море в сильный ветер. Их сослуживцы сообщили об этом в МЧС. Как отметил Меняйло, матери пропавших срочников записали видео с просьбой найти их сыновей.

По информации главы Северной Осетии, поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.

«Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию», — сообщил глава Северной Осетии.

В Минобороны России также подтвердили исчезновение солдат-срочников. В ведомстве сообщили, что те вышли в море примерно в 14:30 по московскому времени.

Для расширения района поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, дополнительно три катера. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее в Сочи трех российских туристов на сапбордах унесло в открытое море.