Что известно о пожаре на металлозаводе в Берлине

Сильный пожар произошел на металлообрабатывающем заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) в округе Лихтерфельде на юго-западной окраине Берлина.

В связи с угрозой загрязнения воздуха ядовитыми веществами жителям прилегающих районов рекомендовано принять меры предосторожности и не покидать дома.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Пожар на заводе

Площадь пожара, по предварительным данным, превысила 2 тыс. кв. м, сообщила газета Tagesspiegel.Выгорели четыре этажа здания завода, часть постройки обрушилась, рассказал газете Bild представитель пожарной бригады Адриан Венцель.Возгорание возникло в техническом помещении, предварительно, никто не пострадал, все люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.На предприятии хранились серная кислота и цианид меди, в связи с чем возникла угроза загрязнения воздуха ядовитыми веществами.Над местом пожара наблюдается столб густого черного дыма.

Тушение пожара

В тушении пожара принимают участие порядка 130 сотрудников берлинской противопожарной службы, они работают в костюмах химзащиты.В связи с угрозой отравления тушение здания ведется только снаружи, внутрь здания попасть невозможно.По информации пожарных, несмотря на ослабление огня, полностью взять под контроль возгорание пока не удалось.

Угроза для жителей

Территория вокруг завода оцеплена полицейскими, они предупреждают жителей с помощью громкоговорителей об опасности отравления.Власти Берлина выпустили уведомление об опасности, учащиеся и учителя окрестных школ были отправлены домой.Пожарные рекомендуют местным жителям закрыть окна, выключить вентиляцию и кондиционеры и не покидать дома.В городе организованы замеры состояния воздушной среды, вблизи предприятия зафиксировано наличие вредных веществ.

О предприятии

Компания Diehl Metal Applications производит различные сплавы, трубную продукцию, металлические профили и фасонные детали, занимается очисткой и гальванизацией металлов.Компания входит в машиностроительный концерн Diehl Group, который, помимо гражданской продукции, производит ЗРК IRIS-T, различные боеприпасы и системы обнаружения и связи.Издание Spiegel со ссылкой на источники в концерне сообщило, что пожар на предприятии в Берлине не затронул процесс производства систем IRIS-T.Представитель Diehl Group, глава подразделения Diehl Defence Гельмут Раух в апреле посещал Киев в составе германской делегации. Там он объявил о поставке Украине дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.