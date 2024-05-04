СМИ: иностранный студент-медик подрабатывал в России наркокурьером

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Пятигорске задержали студента медицинского института, приехавшего из Иордании, по подозрению в распространении наркотиков. По данным канала, молодой человек признался, что организовал поставки запрещенных веществ из Ставропольского края в Кабардино-Балкарию.

Как пишет SHOT, теперь иностранцу грозит отчисление из вуза и колония в России. Отмечается, что при обыске машины полицейские нашли сразу несколько тайников. По предварительным данным, наркотики были упакованы в коробку «Почты России» и пачки из-под сигарет.

Правоохранители нашли другие тайники и изъяли все вещества. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее стало известно, что Росгвардия задержала в Москве молодого человека, который занимался распространением наркотиков. После задержания он показал, как прятал запрещенные вещества в дупле дерева. 33-летнего гражданина силовики заметили случайно. Он наткнулся на них, следуя по улице Юных Ленинцев, и попытался скрыться.

В Великобритании 21-летняя местная жительница Эмили Хедиган предстала перед судом за изнасилование 12-летнего подростка, которое она сняла на видео. Она также обвиняется в распространении запрещенных веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.