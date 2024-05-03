Облокотившийся на москитную сетку ребенок выпал из окна в Москве

Трехлетний москвич упал с высоты второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку, однако конструкция не выдержала его.

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В прошедшую среду, 1 мая, трехлетний житель Москвы находился в спальне своих родителей. Взрослые были в другой комнате.

Ребенок забрался на подоконник и облокотился о москитную сетку. Конструкция не выдержала веса малыша, и последний выпал в открытое окно. С высоты второго этажа мальчик упал в клумбу, получив черепно-мозговую травму.

Следователи начали проверку, устанавливаются все подробности инцидента, пишут "Известия".