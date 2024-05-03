Москвич жестоко избил сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз

В Савеловском районе на севере Москвы пьяный мужчина жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

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По сведениям издания, 1 мая горожанин вернулся домой поздно ночью. Мужчина едва стоял на ногах. На шум в коридор вышел его сын, он сделал родителю замечание. Совет подростка разозлил мужчину, он схватил металлическую ложку для обуви и начал бить сына по ногам.

Москвич остановился только тогда, когда сломал юноше голень. После этого он вцепился ему в шею и стал выдавливать глаз. В этот момент в прихожую выбежала мать подростка. Она оттащила от него разъяренного мужа.

Старшеклассник ушел в свою комнату и только на следующий день пожаловался на ухудшение самочувствия. В больнице у него, кроме перелома и многочисленных ушибов, обнаружили серьезную травму глаза.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы избил восьмилетнего сына ложкой для обуви из-за просьбы вернуть его к родственникам в гости.