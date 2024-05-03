Мужчина погиб в Сулакском каньоне во время прогулки на катере

Мужчина погиб во время прогулки на катере по Сулакскому каньону в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал Shot, он бросился спасать туристку, которая выпала за борт.

По информации канала, накануне днем группа из пяти местных жителей решили прокатиться на катере по каньону и оплатила поездку. Перед самым началом туристы попросили водителя сделать путешествие максимально экстремальным. Он разрешил не надевать жилеты и лихачил по ходу движения.

Во время одного из опасных маневров за борт вылетела пассажирка. Другой отдыхавший бросился в воду, чтобы ее спасти. Ему удалось сделать это ценой собственной жизни.

Водителя катера задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Сам погибший работал водителем скорой помощи.