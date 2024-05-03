Два ребенка пострадали при пожаре в доме на Сиреневом бульваре в Москве

Два ребенка и взрослый пострадали при пожаре в доме на Сиреневом бульваре в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 3 мая.

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По данным «Вечерней Москвы», пожар произошел четырехкомнатной квартире на пятом этаже на площади 10 квадратных метрах. Горели личные вещи и мебель. В ходе тушения пожара спасены семь человек, из них один ребенок.

В результате пожара пострадали двое детей трех и семь лет, а также один взрослый.

В среду, 1 мая, сотрудники МЧС спасли трех детей из пожара в жилом многоэтажном доме. Возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Всего в его тушении принимали участие 34 специалиста и девять единиц техники.