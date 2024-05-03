Пьяный бизнесмен ранил в голову охранника гостиницы «Украина» в Москве

В Москве в отношении российского бизнесмена, катавшегося пьяным по городу, возбудили три уголовных дела. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

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По данным издания, 28 апреля полицейские задержали за пьяное вождение бизнесмена на «Гелендвагене». Оказалось, что давно лишенный прав россиянин за несколько часов до этого выстрелил в голову охранника гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте после перепалки с ним. Пуля прошла мимо, не поцарапав голову охранника, и пострадавшему удалось спасти жизнь.

При обыске у бизнесмена нашли гладкоствольное ружье, а карманах штанов оказались три пакетика с наркотиками.

2 мая сообщалось, что в Омске полицейские задержали 18-летнего студента, выстрелившего в ребенка из пневматического пистолета.