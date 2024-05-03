Россиянин избил росгвардейца на глазах у полицейских

В Майкопе местный житель Никита Уралов до смерти избил 31-летнего сотрудника Росгвардии на глазах у двоих полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Инцидент произошел в квартире потерпевшего на улице Васильева. Тогда соседи росгвардейца вызвали сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) и рассказали, что слышат странные звуки. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что дверь в квартире росгвардейца выломана. Зайдя внутрь, они увидели, как Уралов избивал мужчину. Однако, полицейские никак не вмешались в происходящее и не пресекли действия преступника. В результате, пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у него черепно-мозговые травмы. Врачи боролись за жизнь мужчины три дня, но спасти его не смогли.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Уралов проходит по статье об избиении, а сотрудники ППС по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Шатуре следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя сотрудниками МВД.