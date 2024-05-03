Пассажирский самолет Ан-74 повредил шасси в аэропорту Красноярска

Самолет Ан-74, на борту которого находились вахтовики, повредил шасси после посадки в аэропорту Красноярска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 22.00 (18.00 мск).

«После посадки воздушного судна АН-74 авиакомпании «ЮТэйр», осуществляющего вахтовую перерезку по маршруту Диксон – Игарка – Красноярск, допущено повреждение пневматика шасси», - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом на борту находилось 47 пассажиров. Самолет был отстранен от полетов и сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее два колеса шасси лопнули у пассажирского самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Олекминска. На борту находилось 25 человек, никто из них не пострадал.