Трамвай сошел с рельсов в Кемерове

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в областном центре Кузбасса с рельсов сошел трамвайный вагон.

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Сегодня, 3 мая, в соцсетях появился пост, в котором очевидцы сообщили о том, что на остановке "ДК Шахтеров" в Кемерове с рельсов сошел трамвайный вагон.

Кроме того, в Сети было опубликовано и фото с места инцидента.

– Можно сказать, что произошел сход вагона. Он стоит на рельсах, но на разных путях, – рассказали журналисту VSE42.Ru в КЭТК.

Также сообщается, что инцидент произошел в 14:10. На данный момент на месте работают специалисты.