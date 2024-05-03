В Москве арестовали еще двух фигурантов по делу экс-директора «Цифрума» Демченко

Суд в Москве отправил в СИЗО генерального директора ООО "РСВ" Антона Аникина и менеджера ООО "Клевер" Артема Прошко, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы "Горизонт" (социальная сеть), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Новые фигуранты арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора проекта "Гостех" Ярослава Демченко, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, подразумевающего хищение выделенных на создание платформы "Горизонт" свыше 38 млн рублей.

"В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление истины и доказательств по уголовному делу в отношении Демченко, правоохранители установили причастность менеджера компании "Клевер" Артема Прошко и генерального директора "РСВ" Антона Аникина к совершению хищения более 38 млн рублей. Столичный суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Как установило следствие, компании "РСВ" и "Клевер" взяли на себя в рамках договора обязательства подрядчика при создании платформы "Горизонт", заключив соответствующий договор с Демченко. Гендиректор "Клевера" в ходе следственных действий заявил, что соглашением занимался менеджер компании Артем Прошко, а у самой организации даже не было технической возможности создать такую программу. Как следует из оглашенных ранее в суде материалов, на банковский счет занимающейся разработкой программного обеспечения компании "РСВ" было перечислено около 32 млн рублей из похищенных соучастниками преступления 38 млн рублей. Остальные бюджетные деньги, как установили следователи, ушли на счет другой столичной компании, которую сейчас проверяют правоохранители.

В Тверском суде Москвы ТАСС уточнили, что Прошко уже обжаловал решение о своем аресте.

О деле

Бывший директор проекта "Гостех" компании "Цифрум", которая ранее развивала в РФ государственные информационные системы, Ярослав Демченко был задержан в рамках уголовного дела 10 апреля. Следствием ему инкриминируется хищение более 38 млн 120 тысяч рублей, выделенных впоследствии признанным потерпевшей стороной Министерством просвещения РФ на создание платформы "Горизонт". Срок предварительного следствия по делу установлен до конца мая.

Как следует из фабулы уголовного дела, общество с ограниченной ответственностью "Клевер" в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент инновационного фонда "Сколково") должно было оказать услуги в части разработки автоматизированной информационной системы (АИС) "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт". Часть работ по разработке АИС, по данным следствия, была выполнена фиктивно, при этом во ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" приняли заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные. Ранее выделенные бюджетные деньги на работы по разработке АИС были затем присвоены должностными лицами, чем был нанесен ущерб государству в особо крупном размере. По версии следствия, ООО "Клевер" не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Как следует из материалов дела, показания против Демченко дала экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак. Ракова в ходе дачи показаний следствию назвала фикцией минимальные сроки создания компанией Демченко платформы "Горизонт", как и сам якобы выполненный разработчиками социальной сети проект. Сам Демченко в ходе расследования уголовного дела против Раковой и других его фигурантов был также допрошен в статусе свидетеля.