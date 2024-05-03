Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось до 48

Число жертв в результате обрушения участка скоростной трассы «Мэйда» в провинции Гуандун на юге Китая увеличилось до 48 человек, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

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«По состоянию на 15:30 (10:30 по московскому времени) 2-го числа в результате стихийного бедствия 48 человек погибли и 30 получили ранения», - говорится в публикации CCTV.

Отмечается, что в связи с празднованием китайского Дня труда наблюдается высокое количество людей и автомобилей на дорогах, что побуждает ускорить темпы восстановления порядка движения. Ситуация осложняется сильными дождями в регионе.

Изначально речь шла о 19 погибших. На месте происшествия все еще ведутся поисково-спасательные работы, глава КНР Си Цзиньпин лично поручил сделать все возможное для помощи раненым и поиска пропавших без вести.

Напомним, обрушение произошло утром в среду 1 мая на юге Китая, тогда под завалы попали 18 транспортных средств, а длина обрушившейся части дорожного покрытия составляла почти 18 метров. К спасательным работам привлекли 500 человек.