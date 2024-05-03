На востоке Москвы локализовали крупный пожар в здании

Сотрудники МЧС локализовали (то есть прекратили распространение огня) пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метрах на востоке Москвы, сообщается в соцсетях ведомства.

Три вертолета сбросили на горящее здание 95 тонн воды. Огонь тушат 120 специалистов и 35 единиц техники. По данным сервиса «Яндекс.Карты», автомобильное движение по участку улицы Буракова в районе пожара полностью перекрыто.

Как писала «Парламентская газета», вечером 2 мая в Москве на улице Буракова загорелось административно-производственное здание. Между двумя этажами на площади 1 тысячи квадратных метра произошло обрушение, также обрушилась кровля.