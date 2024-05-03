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Пожар на востоке Москвы ликвидировали

Пожар, произошедший на на заводе по производству искусственного камня в столичном районе Перово ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар на востоке Москвы ликвидировали
© Воронин Денис /Агентство «Москва»
«В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар произошел на предприятии на улице Буракова. Возгорание началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запросили авиацию.

Позже к тушению пожара привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.

Позднее возгорание было локализовано на площади 2 500 квадратных метров.

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