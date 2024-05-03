В Минобороны рассказали о ситуации с унесенными в море в Крыму военными

В Минобороны России рассказали о ситуации, произошедшей в Крыму, где троих военных в лодке унесло в море сильным ветром.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море. Сразу после обнаружения отсутствия военнослужащих командованием подразделения незамедлительно были приняты меры для их поиска», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники МЧС России незамедлительно начали поиск пропавших, но пока это не принесло результатов. Для расширения района поиска около 18630 мск были привлечены вертолёты Черноморского флота и вертолёт МЧС России.

«Кроме того, с наступлением тёмного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота», — добавили в министерстве.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что троих военнослужащих-срочников, прибывших на службу из Северной Осетии, унесло на лодке в открытое море в Крыму.