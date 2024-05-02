Стали известны подробности теракта, организованного Украиной на Крымском мосту

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Об этом пишет «Коммерсант».

© Официальный сайт «Крымский мост»

«Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет издание.

Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, отмечает НСН.