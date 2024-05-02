Коллега 29-летнего российского актера рассказала о его творческих планах

Татьяна Лицкевич, руководитель театральной труппы, в которой работал Данила Гребнев, отрицает прозвучавшую версию о суициде 29-летнего актера.

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По ее словам, у Данилы были большие творческие планы - "он рассказывал маме, что у него много ролей в последнее время". Татьяна заверяет, что карьера Гребнева только начинала набирать обороты, передает ИА "Регнум".

Друзья артиста отзываются о нем исключительно тепло.

"Он был самым добродушным человеком, которого я когда-либо встречала. Артистизм у него был в душе. Очень нежный, чувственный и ранимый. По крайней мере, я его видела таким", - рассказала ИА подруга актера Дарья.

Труп Данилы Гребнева нашли в запертой квартире в Санкт-Петербурге спустя сутки после его смерти - коллеги забеспокоились, когда он внезапно пропал перед выступлением.

Причины смерти станут известны после вскрытия, назначенного на 6 мая. Сейчас тело находится в морге.